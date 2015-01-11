Губернатор Борис Дубровский работает в Сочи

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 15 и 16 февраля принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи.
В течение двух дней глава региона проведет ряд деловых переговоров, обсудит перспективы открытия новых производств, а также подпишет несколько соглашений, одно из которых посвящено созданию и эксплуатации имущественного комплекса «Универсальная крытая ледовая арена» в Озерске.
Также еще одно из предстоящий мероприятий в Сочи — пленарное заседание по инвестициям в регионы, пройдет под председательством премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева.
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Ключевые теги: Дубровский, Сочи.
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