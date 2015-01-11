Основой монографии стали рассекреченные документы

В информационном центре по атомной энергии Екатеринбурга состоялась презентация книги «Ядерное наследие на Урале: исторические оценки и документы». На презентации выступили руководитель группы фондов научно-технической документации ФГУП «ПО «Маяк» Олег Жарков и директор МКУ «Муниципальный архив Озерского городского округа» Елена Барановская.

13 февраля в научном форуме приняли участие ученые, работники атомных предприятий, представители общественных организаций. Озерский городской округ также представляли ветеран ФГУП «ПО «Маяк» Борис Ентяков и Ирина Крикунова, ведущий архивист муниципального архива. Следует отметить, что книга «Ядерное наследие на Урале: исторические оценки и документы» была издана по заказу Госкорпорации «Росатом» при поддержке «Информационный центр атомной отрасли».

Участники дискуссии согласились с тем, что название книги «Ядерное наследие…» очень точно отражает ее содержание. Поскольку речь в монографии идёт именно о жизни прежних поколений, о самобытности быта и уклада, о духовных ценностях, унаследованных от предшественников.

Авторы книги – доктор исторических наук, профессор Виталий Толстиков и кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Виктор Кузнецов. В ходе презентации ученые рассказали о том, какие документы легли в основу книги и какие научные исследования были проведены. В публикации проанализированы рассекреченные документы советского правительства, Министерства среднего машиностроения СССР, Объединенного государственного архива Челябинской области, группы фондов научно-технической документации ФГУП «ПО «Маяк» и муниципального архива Озерского городского округа. Монография продолжает традицию глубокого исследования данной темы Владимиром Новоселовым, известным историком, преждевременно ушедшим из жизни. В 2013 году Владимир Новоселов, работая в муниципальном архиве Озерска с документами Строительства № 859 НКВД СССР, начал писать новую книгу об истории строительства химкомбината «Маяк».

– Если рассматривать книгу с точки зрения исторической науки, то она – уникальна. Авторы лично проживали в закрытых городах, работали в структурах, приближенных к атомной промышленности, имеют знания и опыт общения со многими руководителями и работниками атомных комбинатов, – подчеркнул в своём отзыве о книге Олег Жарков. – Толстиков В.С. и Кузнецов В.Н. длительное время профессионально изучают в архивах историю становления и развития атомной отрасли, расположенных на Урале, имеют десятки научных трудов и публикаций на заданную тему.

Авторы впервые вводят в научный оборот обширный круг новых, ранее неопубликованных архивных документов, сопровождая их научными комментариями и выводами.

Научно-популярное издание снабжено богатым библиографическим аппаратом, содержащим ссылки на сотни архивных источников и наименований научной и исторической литературы. На фоне большого количества современной исторической литературы по атомной промышленности, данное издание претендует на статус научной монографии.

Наряду со многими научными достоинствами, книга, несомненно, выполняет важные образовательную и просветительскую функции, что необходимо для студенчества и молодежи, в первую очередь, а также широкой общественности, серьезно интересующейся историей и проблемами атомной промышленности на Урале.

В книге на основе новых документальных материалов, впервые вводимых в научный оборот, повествуется о производственной деятельности по наработке оружейного плутония, о мерах по защите эксплуатационного персонала, населения, природной среды, подвергнувшихся радиационному воздействию, о постоянном поиске ученых и специалистов в решении этих проблем. Значительную часть книги, помимо археографически обработанных исторических источников, составляют фотокопии документов со ссылками на архивные адреса.

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