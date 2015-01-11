На Южном Урале стартовал конкурс авторской песни Ильменского фестиваля

На Южном Урале стартовал интернет-конкурс авторской песни к 42 Всероссийскому Ильменскому фестивалю. Его организует Фонд Олега Митяева, народный артист России возглавит жюри виртуального соревнования исполнителей. Лауреат конкурса примет участие в культурной программе.

«В прошлом году Фонд впервые провёл виртуальный конкурс. Старт был дан хороший, ещё больше приятных песен прозвучало на сцене Ильменки, я вижу в этом новую традицию. Фестиваль идёт в ногу со временем, но главное остаётся неизменным – это песня: гармония, что объединяет музыку, слова и исполнение», — рассказал Олег Митяев. В состав жюри также вошла популярная московская артистка Галина Хомчик, композитор Борис Киннер, режиссер Михаил Цитриняк и рководитель проектов Фонда, челябинец Рашит Бабаев. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить песню на электронный адрес [email protected] указанием ФИО, даты рождения и города. Подробности представлены на официальном сайте Ильменского фестиваля

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