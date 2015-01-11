Учёные РФ совместно с NASA выпустят книгу о челябинском метеорите

Учёные, работающие в Челябинском госуниверситете, совместно со специалистами NASA выпустят книгу о челябинском метеорите. В ней будут содержаться данные исследований, проведённых за 5 лет после его падения.

В книге будет больше 200 страниц, и она станет выпускаться также на английском языке. В данном издании 12 соавторов. Сообщение об этом сделал Сергей Таскаев, являющийся в ЧелГУ деканом физфака. При этом, как отметил учёный, многое в феномене челябинского метеорита ещё изучено не до конца. К некоторым аспектам исследований специалисты ещё даже не приступили. Челябинский метеорит взорвался в 2013 году 15 февраля при входе в плотные атмосферные слои. Его масса достигала 10 тыс. тонн, а диаметр – 17 метров. Осколки разлетелись почти по всей области. Самый большой из них был найден на дне озера Чебаркуль. Его вес – 654 кг. Этот экземпляр сейчас является экспонатом в историческом музее.

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