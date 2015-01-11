В 2018 году банк крови в Челябинской области уже пополнился на 2,5 тысячи литров

В 2018 году резервный запас крови в Челябинской области пополнился на 2 тысячи 528 литров. Свой вклад внесли 4 тысячи 748 доноров.

С начала текущего года Челябинская областная станция переливания крови и ее отделения организовали более 20 выездов для привлечения доноров, проживающих в городах и районах Южного Урала», – рассказала главный трансфузиолог министерства здравоохранения Челябинской области, главврач ЧОСПК Галина Рудакова. В выездных донорских акциях участвовали жители Касли, Копейска, Коркино, Кыштыма, поселка Красногорский.

Банк крови в рамках акции «Корпоративное донорство» пополнили сотрудники ЧЭМК, ЧРЗ «Полет», Челябинской птицефабрики стали участниками. Южноуральцы также активно участвуют в донорских акциях, приуроченных к различным международным и всероссийским праздникам. «Так, в день святого Валентина во всероссийской донорской акции «Подари капельку любви тем, кому она необходима!», прошедшей в ЧОСПК и ее отделениях в Златоусте, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Южноуральске, приняли участие около 260 южноуральцев. В этот день областной банк крови увеличился на 129 литров», - сообщила Галина Рудакова.

До конца февраля выездные медицинские бригады будут принимать всех желающих стать донорами в Верхнем Уфалее, Копейске, Чебаркуле и Еткульском районе, в челябинской областной клинической больнице №3 и на ЧКПЗ. Особо ждут доноров, имеющих отрицательный резус-фактор первой и второй групп кров.

Южноуральцу, решившему сдать кровь, необходимо взять с собой паспорт. посещении станции или выездных донорских акций необходимо иметь при себе паспорт. Рекомендуется за двое суток до сдачи крови исключить из рациона жирную и острую пищу, не употреблять спиртные напитки, включая пиво. Накануне сдачи крови необходимо легко поужинать, а утром ограничиться сладким чаем с хлебом. Не следует сдавать кровь после работы в ночную смену или бессонной ночи. После сдачи крови необходимо сразу плотно поесть и усиленно питаться в последующие два дня. Стараться употреблять больше жидкости, и в первые дни после кроводачи ограничить физические нагрузки.

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