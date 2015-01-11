Мякуша просят не открывать бэби-боксы в Челябинске

Представители Челябинского отделения общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) просят председателя южноуральского Заксобрания Владимира Мякуша и депутатов Госдумы не открывать на Южном Урале бэби-боксы

До 18 февраля 2018 года регионы РФ должны направить свои отзывы по поводу законопроекта о так называемых бэби-боксах. Каждый субъект России обозначит свою позицию: за или против установки таких контейнеров для младенцев.

Челябинские активисты напомнили представителям региональной власти обо всех «минусах» таких детских контейнеров. Свои доводы они оформили в виде открытого письма. Например, они считают, что бэби-боксы создают простор для криминальных схем с бесконтрольным перемещением детей.

«Во-вторых, сама легализация бэби-боксов может спровоцировать рост числа отказов от новорожденных. Узаконивание бэби-боксов и такого способа избавления от собственных детей вселяет в женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, уверенность, что в их поступках нет ничего предосудительного. Но добровольный отказ от исполнения родительских обязанностей противоречит традиционным ценностям, в соответствии с которыми всегда жил русский народ», — говорится письме.

Общественники не понимают, зачем устанавливать анонимные контейнеры для младенцев, когда от ребенка мать может отказаться еще в роддоме, не называя своего имени. То есть будет та же самая анонимность. Также бэби-боксы, считают активисты, могут использоваться в качестве мести: родственники или даже соседи будут иметь возможность без ведома матери анонимно отнести ребенка в бэби-бокс.

Напомним, о необходимости появления бэби-боксов в Челябинске активно начали говорить еще весной 2015 года, когда молодая мама из Полетаево (Сосновский район) оставила своего новорожденного ребенка в лесу. «Подогрел» данную тему аналогичный только уже смертельный инцидент в Аше: женщина заколола своего младенца и выбросила на свалку. Однако и тогда большой слет ученых, общественников, политиков пришел к общему выводу: установка бэби-боксов нарушает общепризнанные права ребенка и неприемлема для реализации на территории Челябинска и области.

Каждый год в регионе фиксируется несколько аналогичных случаев, так, уже в 2018 году жительница Троицка, мать пятерых детей, своего шестого сына задушила сразу после появления на свет.

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