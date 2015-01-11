РМК за год вложила в развитие Карабаша более 312 миллионов рублей

Итоги первого года реализации трехстороннего Соглашения о развитии Карабашского городского округа Русская медная компания подвела на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Напомним, что в прошлом феврале было подписано Соглашение о развитии Карабашского городского округа до 2021 года. Подписи под документом поставили президент РМК Всеволод Левин, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Карабашского городского округа Олег Буданов.

За этот проект в январе 2018 года РМК стала лауреатом премии «Итоги года 2017: Урал и Сибирь». Русскую медную компанию отметили в номинации «Социальный проект года». Теперь, год спустя, подвели первые итоги. Так, в 2017 году в рамках указанного соглашения в развитие территории было инвестировано более 312 миллионов рублей. Это более чем в 2,5 раза выше суммы, направленной на развитие города за 2016 год.

Первым крупным объектом, который появился в городе в рамках совместной работы региональных и местных властей и РМК стал новый спортивный комплекс «Металлург», открывшийся минувшей осенью. Инвестиции в этот объект составили более 220 миллионов рублей. Кроме того, в 2017 году в городе после капитального ремонта открыли санаторий-профилакторий «Синегорье», школа искусств, коррекционная школа и детский дом. А в декабре началось возведение торгово-развлекательного центра, площадь которого должна превысить шесть тысяч 200 квадратных метров.

На следующем этапе планируется организация досуговых и рекреационных зон в центре города и строительство малоэтажного жилого микрорайона «Золотая горка» площадью 13 га.

«Стратегическая программа, которую мы реализуем совместно с руководством региона и муниципалитета, направлена на то, чтобы превратить Карабаш в современный и удобный для жизни город. В первую очередь мы стремимся выявить потребности города и удовлетворить «социальный запрос» - на возможности для занятий спортом, на комфортное медицинское обслуживание, на разнообразный интересный досуг. И за прошедший год нам уже удалось существенно продвинуться в этом направлении», – отметила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

Добавим, что в рамках дискуссионной площадки «Эффективный социальный менеджмент в регионах» ситуацию с развитием Карабашского городского округа привели как реальный пример эффективного социального менеджмента.

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