» Мальчишки играют в хоккей, равняясь на Харламова

16 февраля на стадионе «Труд» состоялся традиционный турнир по хоккею среди детских команд, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества. В турнире приняли участие команды из Озерска, Кыштыма и Мирного. В этом году организаторы турнира посвятили его 70-летию со дня рождения легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова.

Как отметил заместитель главы округа Олег Ланге, этот турнир открывает ряд мероприятий, посвящённых 70-летию со дня образования производственного объединения «Маяк».

– В округе созданы хорошие условия для занятий физической культурой и спортом, и самое главное, что спортивные площадки доступны для жителей, – подчеркнул Олег Ланге. – Особое внимание, которое город и «Маяк» уделяют развитию детского спорта, выражается в спортивных соревнованиях, организованных именно для детей и подростков. Ребята с удовольствием участвуют в этих мероприятиях, встречаются с командами из других городов, для них это возможность проявить себя, помериться силами в честной борьбе.

– Сегодня в Озерск приехали две приглашённые команды из Кыштыма и посёлка Мирный, возраст юных хоккеистов от 11 до 14 лет, – пояснил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Артур Гаврилов. – Традиционно этот турнир проводился в выходные дни, чтобы игру смогли посетить как можно больше родителей и болельщиков, но в силу того, что у команд плотный спортивный график, игру решили провести в пятницу. Погода отличная, настроение у всех хорошее, надеюсь, что игра будет интересной, и дети, и взрослые получат положительный эмоциональный заряд, получится настоящий спортивный праздник.

На открытии турнира с приветственным словом к участникам обратились, заместитель председателя профсоюзной организации ФГУП «По «Маяк» Олег Биюшкин, депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Лучников:

– Домашние матчи хороши именно тем, что за своих детей могут порадоваться родители, дедушки и бабушки, – отметил Андрей Лучников. – Плюс ребята могут продемонстрировать свои навыки и мастерство, уровень, которого они достигли за год. Я могу сказать, что тренеры поработали очень хорошо, и видно насколько ребята выросли. Но самое главное, это искренние эмоции, азарт, которые проявляются в спортивной борьбе, и их ничем не заменить.

Почётное право вбросить шайбу на лёд перед началом игры было предоставлено заместителю главы округа Олегу Ланге, он поздравил озерчан и гостей города с началом турнира, пожелал всем честной, справедливой спортивной игры и победы сильнейшему.

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