Интервью с начальником Управления по физкультуре и спорту

Пришло время взять интервью у начальника по физкультуре и спорту администрации Озёрского городского округа Артура Гаврилова.
Спортивные планы Озёрска на 2018 год, развитие детского спорта в округе, а также жаркие зимние "не наши" Олимпийские игры - это те вопросы, которые мы хотели бы задать в ходе интервью.
А есть ли вопросы у вас? Смело оставляйте их в комментариях!
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