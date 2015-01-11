» Юпка — узбекские блины

Блины, говорите? Их есть у меня :D Можно и блины. Только узбекские, которые носят название «юпка». Совершенно бюджетный вариант, занимает совсем немного времени, но зато можно со вкусом и плотно пообедать. Вот такие юпка.
Для приготовления нам понадобится:
Для теста:
- 300 г муки
- 150 г теплой воды
- 0,5 ч.л. соли
Для начинки:
- 500 г моркови
- 300 г лука
- 0,5 ст. л. соли
- 1 ст.л. сахара
- 0,5 ч.л. молотого черного перца
- 100 г растительного масла.
Начинаем с теста. Замешиваем минут 10. Оно должно получиться мягким и эластичным. Убираем в целлофановый пакет на полчаса расстаиваться. Пока то да се, готовим начинку. Режем полукольцами лук и обжариваем его в растительном масле.
Обжарив лук, добавляем в сковороду морковь, потертую на терке. Обжариваем все вместе. В процессе добавляем соль, сахар и черный перец. Жарим до готовности. Если масло впитается, можно добавить еще.
Тесто к этому времени уже расстоялось. Делаем из него колбаску и делим ее на 10 частей, кусочками грамм по 40-45.
Из одного кусочка раскатываем очень тонкий круг. В диаметре нужно постараться, чтобы он был по размеру вашей сковородки. Оставшиеся кусочки складываем в полиэтиленовый пакет.
Раскатанный блин кладем на полотенце, прикрыв, чтоб не сох, полотенцем же сверху. Достаем второй кусочек теста и вновь раскатываем такой же круг. И так со всеми. Кладем их на полотенце друг на друга.
Ставим на огонь пустую сковороду, смазываем ее маслом и хорошо разогреваем. Кладем первый блин. Жарим ровно минуту. Переворачиваем и сразу кладем начинку и распределяем ее по всему кругу.
Сверху кладем новый круг и переворачиваем вместе. Пока внизу жарится новая лепешка, выкладываем на поверхность еще немного начинки и равномерно распределяем. Накрываем сверху новой лепешкой и переворачиваем. И вновь раскладываем начинку, сверху новый блин и переворачиваем. И так до конца, пока не кончатся круги. Если в конце осталось немного начинки, можно распределить ее по поверхности верхнего блина.
Положив последний круг, переворачиваем всю пирамиду, закрываем сковороду крышкой, убавляем огонь и даем минут 5-10 размякнуть.
Открываем крышку и начинаем складывать блины.
Справившись с блинами, выкладываем на тарелку и пробуем, насколько это вкусно!