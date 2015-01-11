» Юпка — узбекские блины

Блины, говорите? Их есть у меня :D Можно и блины. Только узбекские, которые носят название «юпка». Совершенно бюджетный вариант, занимает совсем немного времени, но зато можно со вкусом и плотно пообедать. Вот такие юпка.

Для приготовления нам понадобится:

Для теста:

300 г муки

150 г теплой воды

0,5 ч.л. соли

Для начинки:

500 г моркови

300 г лука

0,5 ст. л. соли

1 ст.л. сахара

0,5 ч.л. молотого черного перца

100 г растительного масла.

Начинаем с теста. Замешиваем минут 10. Оно должно получиться мягким и эластичным. Убираем в целлофановый пакет на полчаса расстаиваться. Пока то да се, готовим начинку. Режем полукольцами лук и обжариваем его в растительном масле.

Обжарив лук, добавляем в сковороду морковь, потертую на терке. Обжариваем все вместе. В процессе добавляем соль, сахар и черный перец. Жарим до готовности. Если масло впитается, можно добавить еще.

Тесто к этому времени уже расстоялось. Делаем из него колбаску и делим ее на 10 частей, кусочками грамм по 40-45.

Из одного кусочка раскатываем очень тонкий круг. В диаметре нужно постараться, чтобы он был по размеру вашей сковородки. Оставшиеся кусочки складываем в полиэтиленовый пакет.

Раскатанный блин кладем на полотенце, прикрыв, чтоб не сох, полотенцем же сверху. Достаем второй кусочек теста и вновь раскатываем такой же круг. И так со всеми. Кладем их на полотенце друг на друга.

Ставим на огонь пустую сковороду, смазываем ее маслом и хорошо разогреваем. Кладем первый блин. Жарим ровно минуту. Переворачиваем и сразу кладем начинку и распределяем ее по всему кругу.

Сверху кладем новый круг и переворачиваем вместе. Пока внизу жарится новая лепешка, выкладываем на поверхность еще немного начинки и равномерно распределяем. Накрываем сверху новой лепешкой и переворачиваем. И вновь раскладываем начинку, сверху новый блин и переворачиваем. И так до конца, пока не кончатся круги. Если в конце осталось немного начинки, можно распределить ее по поверхности верхнего блина.

Положив последний круг, переворачиваем всю пирамиду, закрываем сковороду крышкой, убавляем огонь и даем минут 5-10 размякнуть.

Открываем крышку и начинаем складывать блины.

Справившись с блинами, выкладываем на тарелку и пробуем, насколько это вкусно!