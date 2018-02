Новости Городские новости Памятка для населения Уважаемые озерчане! Муниципальное учреждение «Поисково - спасательная служба Озерского городского округа» информирует: Угарный газ (монооксид углерода - CO) выделяется вместе c углекислым газом (CO2) при сгорании газа (пропана, бутана и пр.), бензина, дров и прочих органических топлив. Угарный газ не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса, не является раздражающим и легко смешивается с воздухом, беспрепятственно распространяется - поэтому он получил название «молчаливого убийцы». В отличие от CO2, угарный газ очень прочно связывается с гемоглобином в крови, не позволяя гемоглобину переносить кислород, и долго выходит из крови. При высокой концентрации CO в крови наступает кома и смерть. Даже в том случае, если действие монооксида углерода устранено и человека удалось спасти, последствия отравления угарным газом для организма могут быть более чем серьезны. Наиболее типичны следующие нарушения, многие из которых лечатся с большим трудом или вовсе необратимы: · продолжительное коматозное состояние; · нейропсихические нарушения (изменения памяти, чувство эйфории, нарушение поведенческих реакций); · нарушения зрения и слуха; · инфаркт миокарда; · внутренние кровоизлияния, инсульты; · отеки тканей; · пневмония. Высокая концентрация CO в крови может наступить не только при высокой концентрации CO в воздухе, но и при длительном нахождении в закрытом пространстве с невысокой концентрацией CO в воздухе (например, закрытая от непогоды палатка с работающей горелкой или другим прибором, сжигающим органическое топливо, закрытый гараж, где работает двигатель автомобиля). Симптомы начала отравления угарным газом — мягкая головная боль, тошнота, ощущение разбитости. 15 февраля 2018 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок с сообщением, что на льду озера в р-не б/о «Урал» в палатке обнаружен труп рыбака. Предположительно причина смерти - отравление угарным газом. Во избежание отравления угарным или бытовым газом: · выполняйте в точности все требования безопасности при эксплуатации газовых приборов; · нельзя длительное время находиться в закрытом помещении с минимальной вентиляцией при включенной газовой колонке (плите, горелке). При пользовании газовыми приборами необходимо обеспечить доступ воздуха в помещение; · любителям зимней рыбалки рекомендуется постоянно контролировать доступ свежего воздуха в палатку при работающей горелке и не отправляться на рыбалку в одиночку. · нельзя обогревать помещение при помощи газовой плиты; · не оставляйте работающие газовые приборы без контроля и не поручайте присмотр за ними малолетним детям; · источником угарного газа является и курение: не курите, лежа в кровати (можно заснуть, не погасив сигарету, что станет причиной пожара и отравления угарным газом); · для ремонта газового оборудования привлекайте специалистов, не доверяйте ремонт случайным людям. Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: Действия при утечке газа

На озере Увильды умер рыбак

Чем опасен «молчаливый убийца»…

Огнеопасно!!!

«Молчаливый убийца». Ликбез от ПСС