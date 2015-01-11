» Памятка для населения

Уважаемые озерчане!

Муниципальное учреждение «Поисково - спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

Угарный газ (монооксид углерода - CO) выделяется вместе c углекислым газом (CO2) при сгорании газа (пропана, бутана и пр.), бензина, дров и прочих органических топлив. Угарный газ не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса, не является раздражающим и легко смешивается с воздухом, беспрепятственно распространяется - поэтому он получил название «молчаливого убийцы».

В отличие от CO2, угарный газ очень прочно связывается с гемоглобином в крови, не позволяя гемоглобину переносить кислород, и долго выходит из крови.

При высокой концентрации CO в крови наступает кома и смерть.

Даже в том случае, если действие монооксида углерода устранено и человека удалось спасти, последствия отравления угарным газом для организма могут быть более чем серьезны.

Наиболее типичны следующие нарушения, многие из которых лечатся с большим трудом или вовсе необратимы:

· продолжительное коматозное состояние;

· нейропсихические нарушения (изменения памяти, чувство эйфории, нарушение поведенческих реакций);

· нарушения зрения и слуха;

· инфаркт миокарда;

· внутренние кровоизлияния, инсульты;

· отеки тканей;

· пневмония.

Высокая концентрация CO в крови может наступить не только при высокой концентрации CO в воздухе, но и при длительном нахождении в закрытом пространстве с невысокой концентрацией CO в воздухе (например, закрытая от непогоды палатка с работающей горелкой или другим прибором, сжигающим органическое топливо, закрытый гараж, где работает двигатель автомобиля).

Симптомы начала отравления угарным газом — мягкая головная боль, тошнота, ощущение разбитости.

15 февраля 2018 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок с сообщением, что на льду озера в р-не б/о «Урал» в палатке обнаружен труп рыбака. Предположительно причина смерти - отравление угарным газом.

Во избежание отравления угарным или бытовым газом:

· выполняйте в точности все требования безопасности при эксплуатации газовых приборов;

· нельзя длительное время находиться в закрытом помещении с минимальной вентиляцией при включенной газовой колонке (плите, горелке). При пользовании газовыми приборами необходимо обеспечить доступ воздуха в помещение;

· любителям зимней рыбалки рекомендуется постоянно контролировать доступ свежего воздуха в палатку при работающей горелке и не отправляться на рыбалку в одиночку.

· нельзя обогревать помещение при помощи газовой плиты;

· не оставляйте работающие газовые приборы без контроля и не поручайте присмотр за ними малолетним детям;

· источником угарного газа является и курение: не курите, лежа в кровати (можно заснуть, не погасив сигарету, что станет причиной пожара и отравления угарным газом);

· для ремонта газового оборудования привлекайте специалистов, не доверяйте ремонт случайным людям.