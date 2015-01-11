ГИБДД ищет очевидцев аварии на перекрестке ул. Кыштымская-Дзержинского

07.02.2018 года в 15:53 часов на регулируемом перекрестке ул. Кыштымская-Дзержинского в г.Озерск, водитель 1985г.р., управляя автомобилем ВАЗ-21140, при повороте налево по зеленому сигналу светофора, не уступил дорогу автомобилю «Киа Сид», движущемуся во встречном направлении прямо под управлением водителя 1996г.р.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данном происшествии обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-55-21 (инспектор по разбору ДТП).