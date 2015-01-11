Евгений Щербаков: «Необходимо усилить работу антикоррупционной направленности»

В понедельник глава округа Евгений Щербаков начал аппаратное совещание с информации об итогах рабочей поездки на Российский инвестиционный форум, который проходил на прошлой неделе в городе Сочи, вторым важным вопросом повестки дня стало обсуждение мероприятий по борьбе с коррупцией.

– На форуме было подписано важное для Озерского городского округа соглашение о строительстве ледовой арены «Высота», – подчеркнул Евгений Щербаков. – Проект был поддержан на самом высоком уровне, соглашение было подписано в присутствии председателя совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрея Комарова, губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова.

Глава округа напомнил, что на месте стадиона «Строитель» планируется построить не только ледовую арену «Высота», но также многофункциональную спортивную площадку, площадку для занятий воркаутом, детскую площадку, газовую котельную, а также трансформаторную подстанцию для снабжения электричеством данного спортивного комплекса и микрорайона.

– За счёт средств бюджета, параллельно со строительством ледовой арены, будет выполнен капитальный ремонт здания СК «Гранит», – отметил Евгений Щербаков. – По условиям концессионного соглашения строительство должно быть завершено за 26 месяцев. Данный проект имеет очень важное значение для развития детского спорта в Озерском городском округе, а кроме того именно такие проекты дают возможность молодёжи чувствовать себя комфортно в нашем замечательном городе.

Также в ходе аппаратного совещания глава округа сделал акцент на усилении работы по противодействию коррупции:

– В прошлом году было направлено несколько материалов данной направленности. Так, ещё при прошлой администрации были выделены бюджетные средства в размере 2 млн 400 тысяч рублей на ремонт фонтана на пр. К.Маркса. В последствии были обнаружены хищения, и администрацией был подан соответствующий иск. Все исковые требования администрации были удовлетворены, возбуждено уголовное дело, деньги возвращены в бюджет. В этом году планируется выполнить проект реконструкции фонтана, а в следующем – провести ремонтные работы.

Евгений Щербаков отметил, что и в этом году планируются разбирательства по ряду вопросов коррупционной направленности:

– Кто не может или не хочет работать честно, рекомендую написать заявление на увольнение. Вы все руководители и понимаете, что в ваших коллективах необходимо усилить работу в данном направлении.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/34711/