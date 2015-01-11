Народный дом в Кыштыме откроют 21 февраля

В Кыштыме готов к открытию реконструированный Народный дом – на его обновление из региональной казны выделили свыше 45 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Здесь полностью реконструировали сцену, приобрели современное звуковое и световое оборудование, а также зрительские кресла. Выполнен большой объем как внутренних, так и наружных отделочных работ, благоустроена прилегающая территория.

Торжество намечено на среду, 21 февраля. По такому случаю в Кыштыме ждут губернатора Бориса Дубровского, министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина, а также представителей министерства культуры.

В этот вечер на обновленной сцене пройдет первый концерт. Под сводами Народного дома выступит Государственный русский народный оркестр «Малахит» под руководством Заслуженного деятеля искусств России, профессора, члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств Виктора Лебедева. Вход – только по пригласительным билетам.

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