Декларационная кампания 2018 года. Успей сдать декларацию без штрафа.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области сообщает, что с начала 2018 года стартует декларационная кампания.

До 3 мая 2018 года в соответствии с налоговым законодательством представить декларации о доходах за 2017 год обязаны физические лица, получившие доход в 2017 году, например, от продажи недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в собственности менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, установленного в соответствии со статьей 217.1 Налогового кодекса РФ; от сдачи имущества в аренду; о доходах, полученных в порядке дарения; от реализации имущественных прав и т.д.

Статьей 217.1 Налогового Кодекса РФ минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года для объектов недвижимого имущества, в отношении которых соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

1) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации;

2) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в результате приватизации;

3) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком - плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

В остальных случаях, минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет.

Порядок освобождения от налогообложения доходов, отраженный в статье 217.1Налогового кодекса РФ применяется в отношении объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность после 1 января 2016 года.

Сумму налога на доходы физических лиц, подлежащую уплате (доплате) в бюджет согласно декларации за 2017 год, налогоплательщик должен уплатить не позднее 16 июля 2018 года.

Задекларировать полученные доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой, иностранные граждане.

Социальным и имущественным налоговыми вычетами при оплате за обучение, лечение и приобретении недвижимого имущества физические лица имеют право воспользоваться, подав декларацию в течение всего 2018 года за три предшествующих года (за 2017, 2016, 2015).

Не представляются декларации по НДФЛ, если налог не был удержан и сведения об этом представлены налоговым агентом. Налоговая инспекция на основании сведений от налоговых агентов самостоятельно исчислит налог и направит физическим лицам уведомление на его уплату. Оплатить налог по уведомлению необходимо до 1 декабря 2018 года.

Декларация о доходах представляется гражданами в налоговый орган лично или через представителя при наличии нотариальной доверенности, передана по почте, а также направлена с использованием Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» вы можете в любой налоговой инспекции. Необходим только паспорт для подключения к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц». Для этого пользователям сервиса в разделе «3-НДФЛ» необходимо использовать функцию «Заполнить/отправить декларацию онлайн».

Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. В случае нарушения срока уплаты налога также взимаются пени.

Налоговым органом ежемесячно проводятся бесплатные семинары для граждан, декларирующих доходы. С графиком семинаров можно ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации или на стендах в инспекции.

Подробную информацию можно получить на сайте www.nalog.ru в разделе «Налог на доходы физических лиц» или в Контакт – центре ФНС России 8-800-222-2222 (звонок из региона бесплатный).