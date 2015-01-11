Озёрские спортсмены отличились на Кубке России

16-18 февраля 2018г. в горнолыжном комплексе центра подготовки Олимпийского резерва «Огонек» г. Чусовой Пермского Края прошли соревнования по горнолыжному спорту «Русмастерс» 5 этапа кубка России среди любителей и ветеранов в 2х дисциплинах: слалом-гигант и специальный слалом. От Озерска в этих соревнованиях приняли участие Федорович Ольга, Зырина Ольга, Кулешов Владимир и Лыткин Сергей. В своих возрастных группах на этих соревнованиях призёрами стали: (слалом-гигант) ЗыринаОльга - 2место, Кулешов Владимир - 3 место. Специальный слалом: Федорович Ольга - 2 место, Зырина Ольга - 3 место, Лыткин Сергей - 1 место, Кулешов Владимир – 2место.