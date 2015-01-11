Сотрудники ОГИБДД проверили соблюдение правил перевозки детей!

20 февраля 2018 года года сотрудники ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск провели массовые проверки, направленные на выявление нарушений, допускаемых водителями при перевозке несовершеннолетних детей в салонах автомобилей, а также нарушений допускаемых несовершеннолетними при переходе проезжей части.

За время проведения данного мероприятия было проверено около 140 единиц автотранспорта, проведены разъяснительные беседы с каждым водителем о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, выявлено 1 нарушение правил перевозки детей, предусмотренное ч.3 ст.12.23 КоАП РФ (влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей).

Напоминаем, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 12 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Безопасность ребенка во время поездки на автомобильном транспорте целиком и полностью зависит от водителя, который должен знать и соблюдать Правила дорожного движения!