Теплицы ДЭБЦ ожили в заботливых руках

В Детском эколого-биологическом центре Озерска внедрена передовая, научная разработка для спасения выращиваемых в закрытом грунте растений от насекомых-вредителей. Как итог – сохранился видовой состав теплиц и появились хорошие перспективы.

- В конце 2016 года перед сотрудниками нашего учреждения встала серьезная проблема: в нашем ботаническом саду и цветочной теплице развелась белокрылка, которая, выпивая сок растений, поставила их на грань вымирания – даже крупномерные многолетние растения, высотой до 3-х метров, оказались угнетены и ослаблены, - изложила историю и суть вопроса директор ДЭБЦ Наталья Косажевская. – Чтобы предотвратить гибель насаждений, мы обратились за помощью к ученым: побывав на III Всероссийском форуме «От технического творчества к современным технологиям в агропромышленном комплексе» и изучив научные материалы, приняли решение закупить энтомофагов (дословно - «пожирателей» насекомых и паукообразных). Остановили свой выбор на клопе макролофусе. Это многоядный, летающий, прожорливый хищник в своем меню предпочитает именно белокрылку.

Как рассказали специалисты ДЭБЦ, чтобы раздобыть спасительных насекомых, им пришлось приложить немало усилий: сначала наладить связь с НПЦ «Энтариум», где занимаются разведением энтомофагов и акарифагов, умудриться попасть к ним в теплицы (при посредничестве коллег из Южно-Уральского государственного аграрного университета) и даже пройти там четырехдневную практику (этой темой отдельно занимались педагог лаборатории агроэкологии и овощеводства ДЭБЦ Ольга Фоминична Щербакова и ее воспитанник Артем Втехин).

Путь макролофусов в Озерск был непростым, но результаты превзошли все ожидания.

О.Ф. Щербакова:

- 14 июля термоконтейнер с восемью тубами макролофуса был доставлен в ДЭБЦ. 15 июля мы произвели «заражение» двух теплиц энтомофагом. Потом наблюдали, волновались, ждали результата. Через неделю после заселения отметили, что на нижней стороне листьев появляется все больше «трупиков» белокрылки, даже там, где листья растений были сплошь усыпаны вредителем, ситуация сильно изменилась – от насекомых, как говориться, остались «рожки да ножки». К нашей радости, в зимний период макролофус чудесным образом приспособился к местным условиям, еще с осени наши сотрудники стали замечать подрастающее поколение хищника, а затем обнаружили кладки яиц и личинок маленького зеленого защитника. Макролофус, которого все сотрудники ласково называют «куказябрик», практически, уничтожил всю белокрылку в обеих теплицах. Даже если появляются небольшие очажки вредителя, ведь территория теплиц огромна, наш «куказябрик» действует по рекламному слогану: «Тогда мы идем к вам!».

У нас были опасения и в том, что наши зеленые друзья, уничтожив белокрылку, погибнут от бескормицы, но и здесь макролофус не подвел. Истребив практически всю белокрылку, он принялся за щитовую тлю и немыслимым образом, забираясь в коконы мучнистого червеца, начал поедать и его. Результат заселения энтомофага очень радует. Растения задышали, преобразились, обильно зацвели, дали прекрасный урожай лимоны (такого не было уже несколько лет), сопутствующий белокрылке сажистый грибок, сходит на нет.

Благодаря научной разработке в этом году в ДЭБЦ рассчитывают получить хорошую, качественную рассаду овощных и цветочных культур.

Для справки: Ботанический сад и цветочная теплица являются гордостью Детского эколого-биологического центра. Их площадь составляет 1000 квадратных метров. В Ботаническом саду произрастает более двухсот видов растений из различных стран мира и экологических зон: тропиков, субтропиков, пустыни. В цветочной теплице педагоги выращивают рассаду цветочных растений и овощей.

Фото предоставлены ДЭБЦ:

ДЭБЦ на выставке форума «От технического творчества к современным технологиям в агропромышленном комплексе»

http://www.ozerskadm.ru