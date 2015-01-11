» Майк Тайсон и Костя Цзю проведут бесплатный мастер-класс в Челябинске

Совместный мастер-класс боксеров Майка Тайсона и Кости Цзю пройдет в Челябинске 24 февраля – он состоится в ДС «Метар-Спорт» в Металлургическом районе.

Увидеть титулованных гостей и поучаствовать в мастер-классе смогут все желающие, вне зависимости от уровня спортивной подготовки. Для этого юным спортсменам необходимо иметь при себе форму и сменную обувь.

Напомним, 24 февраля в Челябинске состоится международный турнир по боям в клетке. Главный организатор спортивного шоу – компания «РМК Боксинг Промоушен», мероприятие проводится при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Организаторы обещают зрителям пять часов зрелищного бойцовского шоу, ММА и древний муайтай, встречи с участием челябинских спортсменов и бескомпромиссный бой Ивана Штыркова в финале вечера единоборств.

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