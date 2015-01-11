» Пять южноуральских муниципалитетов отправили всех школьников на карантин по ОРВИ

Учебный процесс из-за роста заболеваемости ОРВИ полностью остановлен в пяти южноуральских городах – еще в десяти муниципалитетах введен частичный карантин.

«По состоянию на 19 февраля 2018 года частично приостановлен учебный процесс в 10 муниципальных образованиях: в 12 среднеобразовательных школах, 123 классах 38 школ, двух группах одного среднего профессионального образовательного учреждения, одном детском саду и пяти группах пяти детсадов. Полностью приостановлен учебный процесс Октябрьском, Катав-Ивановском, Саткинском, Верхнеуфалейском районах», – сообщает региональный Роспотребнадзор.

Напомним, с 17 февраля своих школьников и учащихся колледжей на карантин отправил Озерск (ЗАТО, входит в систему Федерального медико-биологического агентства, ФМБА).

При этом ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области оценивается как неэпидемическая. На минувшей неделе (12-18 февраля) заболели 31 154 человека (рост к предыдущей неделе составил 8%, показатель ниже порогового на 2,7%). Впервые в этом сезоне выявлены случаи гриппа В.

Рост заболеваемости отмечается в 25 муниципальных образованиях области, в том числе в Челябинске (на 8%), где диагноз ОРВВ поставлен 12 657 раз. В областном центре до эпидпорога остается еще 16%. Карантинные мероприятия введены в Саткинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Верхнеуфалейском, Октябрьском, , Коркинском, Еткульском районах, а также Миассе, Златоусте, Копейске.

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