Приглашаем всех жителей поучаствовать в лыжных гонках памяти Карачева классическим ходом 24 февраля на стадионе Труд. Начало регистрации в 10.00, первый старт в 11.00
Программа соревнований:
Гонка проводится с общего старта, ход классический.
11.00 – старт на 1 км.
Мальчики До 9 лет
Девочки До 9 лет
11.10 – старт на 2 км.
Мальчики 10-14 лет
Девочки 10-14 и 15-17
11.20 – старт на 3 и 5 км.
Мужчины
15 – 17 лет – 3 км
18-49 лет –5 км
50-59 лет – 5 км
60-69 лет – 3 км
70 лет и старше – 3 км
Женщины
18-49 лет – 3 км
50 и старше – 3 км
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