Приглашаем всех жителей поучаствовать в лыжных гонках памяти Карачева классическим ходом 24 февраля на стадионе Труд. Начало регистрации в 10.00, первый старт в 11.00 Программа соревнований: Гонка проводится с общего старта, ход классический. 11.00 – старт на 1 км. Мальчики До 9 лет Девочки До 9 лет 11.10 – старт на 2 км. Мальчики 10-14 лет Девочки 10-14 и 15-17 11.20 – старт на 3 и 5 км. Мужчины 15 – 17 лет – 3 км 18-49 лет –5 км 50-59 лет – 5 км 60-69 лет – 3 км 70 лет и старше – 3 км Женщины 18-49 лет – 3 км 50 и старше – 3 км

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