Заведено уголовное дело на начальника УКС Озёрска

Напомним, неделю назад сюрпризом для всего города стали обыски и выемки документов в Управлении капитального строительства администрации ОГО силами МВД и ФСБ. Сюрприз номер два не заставил себя долго ждать... В отношении начальника Управления, Дмитрия Куваева, следственным отделом УМВД России по ЗАТО г.Озерск возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК России - "Мошенничество с использованием служебного положения".