» Челябинская область готова отказаться от долевого строительства

Правительство Челябинской области рассматривает вопрос о запрете долевого строительства. Поводом послужили многочисленные скандалы с обманутыми дольщиками. Соучастие будущих новоселов в строительстве останется, но при этом может измениться сама схема финансирования.

Схема строительства «вскладчину», когда жильцы софинансируют будущую квартиру с застройщиком, появилась в регионе в начале 2000-х. А в 2004-м вышел федеральный закон о долевом строительстве. Однако, как показало время, такой способ таит в себе множество рисков. Жильцы регулярно страдают то от недобросовестности застройщиков, которые тратят полученные деньги на собственные нужды, то от колебаний рынка, когда застройщики не справляются со своими обязательствами из-за возросших цен на стройматериалы.

«Видим довольно много негатива. И очень большое число граждан пострадало, – отметил глава регионального Минстроя Виктор Тупикин. – В этой ситуации уйти от долевого строительства – самая правильная позиция. То есть не дать возможности развиваться каким-либо мошенническим схемам, формированию пирамид, когда один дом начинают строить, деньги собирают, чтобы закончить другой, а потом эта пирамида ломается, и люди остаются ни с чем».

По словам министра по поручению президента РФ в Челябинской области разрабатывается механизм проектного финансирования. То есть вложения денег на определенном этапе строительства по принципу «сделал-получил-сделал».

«Это будет работа застройщика, гражданина и банка. Гражданин будет отдать деньги финансовому учреждению, а оно финансировать стройку по фактическому состоянию дел. Это убережет застройщиков от различных кризисных явлений, когда средства заканчиваются из-за падения или, наоборот, взлета рынка», – подчеркнул глава Минстроя.

По мнению Тупикина, именно рынок должен формировать объемы строительства жилья в регионе. Его сформирует сбалансированность между спросом и предложением. То есть строить в регионе должны ровно столько, сколько жильцы смогут купить.

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