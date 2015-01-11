» Противопожарной службе Челябинской области сегодня исполнилось десять лет

Противопожарная служба Челябинской области сегодня, 21-го февраля, отмечает десятилетие со дня своего образования. Под ее надежной защитой находятся 560 населенных пунктов в отдаленных районах региона, где проживает более 520-ти тысяч человек.

Сегодня в структуру службы входят пять отрядов, которые объединяют 65 пожарных частей. Площадь защищаемой от пожаров территории – более 34-х тысяч квадратных километров, что составляет 38,5 процента от общей площади Челябинской области. Штат составляют 1300 работников, на вооружении которых находятся 150 единиц пожарной техники.

Ежегодно огнеборцы областной противопожарной службы принимают участие в тушении более 1200 пожаров - это треть от общего числа возгораний, которые происходят на Южном Урале в течение года. От огня и дыма огнеборцы службы-юбиляра спасают в среднем 225 жителей области. В аварийно-спасательных работах принимают участие 255 раз, в том числе в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий – более ста раз. При этом экстренную помощь получают примерно 110 человек. И не менее 180 тысяч жителей области – взрослых и детей всех возрастов – сотрудники ОГУ «ППС ЧО» обучают основам пожарной безопасности.

«Одной из важнейших задач службы является противопожарная защита 38-ми социально значимых учреждений для самых незащищенных категорий населения. Это центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; социальные приюты для детей и подростков; школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями здоровья; психоневрологические учреждения; геронтологические центры и дома-интернаты для престарелых и инвалидов», - рассказали в ОГУ «ППС ЧО».

Напомним, первым начальником службы был Николай Тиунов. С 2011 года ее возглавляет Геннадий Ведерников.

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