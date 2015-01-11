» Компания «Фортум» поддержит инициативу правительства Челябинской области

В список ожидания компания «Фортум» попала сегодня, 21 февраля. Губернатор Борис Дубровский на выступлении с отчетом перед депутатами Законодательного собрания поделился планами на будущее и отметил, что предприятия региона постепенно начинают поддерживать принципы «Зеленой экономики». В числе организаций, которые уже поддержали инициативу, глава правительства назвал ММК, «Мечел», Челябинский цинковый завод, Челябинский электрометаллургический комбинат, и предприятия группы «Энергопром». Борис Дубровский добавил, что пока ждет, когда «Фортум» тоже войдет в этот список. В компании подтвердили свои намерения.



Речь идет о том, что по реализации того закона о льготах на движимое имущество, где предоставление этих льгот для крупных предприятий Челябинской области обусловило заключение так называемых экологических соглашений. Вложения в экологические мероприятия засчитываются, и на эту сумму и вводится льгота на налог на движимое имущество. Если речь идет об этом, мы готовы участвовать в работе. Мы готовы выйти с такими инициативами сами. Если на нас выйдут представители правительства, мы готовы начать обсуждать. — сообщили сайту «Первый областной» в компании «Фортум».

Напомним, ранее в регионе сообщалось о введении налоговых льгот на движимое имущество.



Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/fortum-ecol/