» Челябинцев просят придумать имя для медового медвежонка

В Челябинском зоопарке случилось очередное пополнение. В январе на свет появился маленький детёныш кинкажу.

Это хищное млекопитающее из рода енотовых размером с кошку. Естественным ореолам обитания считается Центральная и Южная Америка.

Как поясняют служители зоопарка детёныш еще очень мал и совсем не привык к вниманию публики. Питается исключительно материнским молоком, но уже скоро в его рационе появятся банан и творожок.

У нового постояльца зоопарка до сих пор нет имени. Поэтому администрация зоопарка просит всех желающих придумать зверьку имя. Сообщать варианты имени можно работникам зоопарка или оставлять на официальной страничке зоопарка в ВК.

Кстати, своё название медового медвежонка кинкажу получил за свою любовь к мёду. В дикой природе кинкажу часто наведывается в улья диких пчел и лакомится мёдом, доставая его из улья своим длинным и тонким языком.

Напомним, детёныша кинкажу, который появился в челябинском зоопарке в 2014 году назвали Дзюдо.

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