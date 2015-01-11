Министерство здравоохранения Челябинской области сообщает: на Южном Урале резко вырос детский травматизм.

Медики связывают это с зимними развлечениями и халатностью взрослых: катание с горок и несоблюдение элементарных правил безопасности. Родители обычно бездействуют, предоставив ребят самим себе.

«Количество детских травм головы и позвоночника в последнее время значительно увеличилось. Если в ноябре-декабре в течение суток у нас в отделении было по 8-9 обращений с такими травмами, то сейчас эта цифра увеличивается до 20», - рассказал главный детский нейрохирург регионального Минздрава Герман Сафронов.

Главврач детской больницы вспомнил последний случай: отец привязал санки к машине и катал ребенка, который вылетел и ударился головой об дерево. Сейчас 12-летним мальчиком занимается бригада детских нейрохирургов - у него очень тяжелая открытая черепно-мозговая травма и перелом позвоночника.

«Хочу предупредить родителей: сейчас очень скользко, дети часто падают на затылок, что приводит к травмам разной степени тяжести. Будьте внимательны, следите за детьми. Большинство травм все-таки случаются по недосмотру родителей», - резюмировал Сафронов.

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