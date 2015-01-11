Коммунальщиков наказали за упавший на ребёнка столб в Озёрске

Руководитель управляющей компании из Озёрска приговорена к 6 месяцам лишения свободы условно за падение столба на ребёнка на детской площадке, сообщают в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

ЧП во дворе одного из домов произошло в сентябре 2016 года. 14-летняя девочка качалась на канатных качелях, когда поддерживающий конструкцию ржавый столб обломился и упал на неё. Школьницу госпитализировали в травматологическое отделение, где ей провели операцию, а затем матери пришлось практически заново учить дочь ходить.

«Сразу после выписки я написала заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку, но получила ответ, что нарушений закона не установлено, в связи с чем основания для принятия мер реагирования отсутствуют», - цитируют женщину в пресс-службе омбудсмена.

В возбуждении дела по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) отказали и в городском следственном отделе СУ СКР, а в полиции дело возбудили по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), однако заявительница и уполномоченный добились переквалификации на ст. 238 УК РФ, и дело дошло до суда.

Мать девочки отметила, что руководитель управляющей компании во время расследования выплатила семье 150 тысяч рублей в качестве компенсации лечения ребёнка.

Напомним, ранее южноуральская прокуратура добилась компенсации для пенсионерки, которая упала в больнице и сломала руку.

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