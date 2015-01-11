Прошел по «атомному следу»: рабочий оборонного завода написал книгу о гибели группы Дятлова

О походе группы Дятлова, который трагически закончился ровно 59 лет назад, скоро выйдет новая книга «Поход группы Дятлова. По следам Атомного проекта».

Её автор — Станислав Ивлев, он работал с одним из участников похода Георгием Кривонищенко на оборонном предприятии в Озерске. Этим и будет отличаться от остальных эта книга, «атомным следом».

По словам Станислава, это не первая его работа по теме дятловцев. Пять лет назад вышла «Версия-реконструкция С. Ивлева». В книге эта версия-реконструкция тоже будет представлена.

«Истину приходилось постигать по крупицам, от документа к документу, перелопачивая горы материалов, — говорит автор в описании к своей книге. — Как человеку, знающему криминалистику не только благодаря обучению в лучшем профильном вузе СССР, Свердловском юридическом институте на следственно-криминалистическом факультете, но и по следственной практике, мне приходилось раскручивать разные криминальные истории. Пригодился и туристический опыт. Не всё так безнадежно фальшиво мне показалось в материалах уголовного дела. Но и далеко не всё безупречно».

Это книга, по словам автора, об исследовании трагедии, того времени, тех условий, той обстановки. Он рассказывает, какими вышли в поход дятловцы, какие опасности поджидали их и как развивались события, превратившиеся в детектив.

«Я попытался собрать в стройную цепочку рассуждений все найденные за шесть лет исследований факты, имеющие отношение к гибели группы Дятлова, — говорит о своей работе Ивлев. — Это книга про наших уральских туристов, про их поход, про сложные масштабные поиски туристов, один из которых успел поработать в моём родном городе Челябинск-40, на том же «Маяке», где работал и я, где он прикоснулся к секретам Атомного проекта. В книге, помимо версии гибели туристов, найдёте много интересных неизвестных фактов. Много нового узнаете об истории страны, своего края и, может быть, своего города или предприятия, являвшегося участником Атомного проекта. Многое почерпнёте из опыта туристов того времени и документов того времени, оцените авторский стиль подачи материалов».

Сейчас книга существует в форме рукописи, а на ее издание автор собирает средства на краудфандинговой платформе. Печать тиражей предполагается по двум вариантам: Книга I и Книга II. Книга I выйдет в чёрно-белом варианте с мягкой обложкой, а Книга II — полностью в цвете, с твёрдой обложкой и большим тиражом.

Загадка гибели дятловцев до сих пор не разгадана. Про это снимают фильмы, сериалы и пишут книги. Недавно мы писали про пенсионерку, которая написала детектив про гибель группы Дятлова.

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