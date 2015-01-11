СПЭК отменила карантин для школьников и студентов

Сегодня, в первой половине дня состоялось заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации Озерского городского округа, на котором было принято решение возобновить образовательный процесс в общеобразовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования с 26 февраля.

Заслушав информацию представителей ЦМСЧ №71 ФМБА РФ и Регионального управления №71 ФМБА РФ о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в муниципалитете, СПЭК частично сняла установленные ранее ограничения: отменила карантин во всех учреждениях, подведомственных управлению образования (школах, лицеях), управлению культуры и управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа, а также в учреждениях начального и среднего профессионального образования (1 и 2 курс).

В протоколе заседания СПЭК также отмечено, что в учреждениях системы социальной защиты населения в обязательном порядке будет продолжена реализация комплекса ограничительных мероприятий по ОРВИ и гриппу.

С отдельными рекомендациями по соблюдению санитарного режима СПЭК обратилась к руководителям учреждений, организаций и предприятий Озерского городского округа независимо от форм собственности:

- принять меры по защите работающего персонала, военнослужащих от заболевания гриппом и ОРВИ, особенно в организациях с высоким риском распространения вирусов (предприятия торговли, сферы обслуживания, общественного транспорта);

- проводить неспецифическую профилактику гриппа и ОРВИ;

- проводить текущую дезинфекцию в помещениях по режиму, эффективному в отношении респираторных вирусов;

- для защиты органов дыхания применять одноразовые маски;

- организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого температурного режима, обеспечить работающих на открытом воздухе помещениями для обогрева и приема пищи.

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