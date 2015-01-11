» Озерские предприятия погасили 4 млн рублей долга по зарплатам

Несколько предприятий Озерскf, в том числе находящееся в стадии банкротства ЗАО «Уралгидромонтаж», выплатили сотрудникам 4 млн руб. долга по зарплатам. Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области со ссылкой на данные выездного совещания надзорного ведомства.

Комиссия областной прокуратуры также дала правовую оценку нарушениям трудовых прав работников ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть №71 Федерального медико-биологического агентства». Установлено, что заработная плата за январь 2018 года выплачена им на пять дней позже срока, установленного коллективным договором. В связи с этим в отношении руководителя учреждения возбуждено административное производство.

«Сотрудниками аппарата прокуратуры области осуществлен выезд в Озерск, где с участием всех заинтересованных ведомств проанализирована ситуация с выплатой заработной платы работникам системы здравоохранения Озерска, а также предприятий, имеющих задолженность по оплате труда, в том числе находящимися в стадии банкротства», - говорится в сообщении пресс-центра.

По итогам проверки прокурору Озерска дано поручение принять дополнительные меры по своевременному погашению зарплатных долгов, а также привлечению виновных лиц к ответственности.

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