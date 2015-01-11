На Южном Урале откроют более 2 тыс. избирательных участков

Южный Урал — лидер по количеству общественных наблюдателей, которые будут работать на выборах президента.

Желание стать частью важного мероприятия выразили четыре тысячи человек. И, по данным федеральной Общественной палаты, — это лучший показатель в стране.

На этой неделе появилась информация, что явка на выборах Президента 2018 превысит 80%. Данные озвучил Всероссийский центр изучения общественного мнения по итогам опросов жителей. Социологи связывают такую цифру не только с гражданской позицией россиян, но и с активной предвыборной кампанией кандидатов.

Тему явки обсуждали и в Челябинске. На Южном Урале 18 марта для голосования жителей будут открыты 2305 участков. Глава Челябинского избиркома Сергей Обертас называет эти выборы Президента максимально технологичными.

«В участковых комиссиях у нас видеонаблюдение в 2012 году было, а вот в территориальных не было никогда, поэтому это беспрецедентная инновация», — подчеркивает председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

С избирательных участков будут доступны онлайн-видеотрансляции. Это обеспечит как прозрачность процедуры выборов, так и безопасность.

Сейчас в южноуральских штабах поддержки кандидатов кипит работа. Там принимают наказы жителей. Почти на 900 обращений ответили представители самовыдвиженца Владимира Путина. От мелких бытовых просьб и жалоб до глобальных проблем внешней и внутренней политики. Также в штабе принимают заявки от волонтеров. Которые будут присутствовать на выборах как наблюдатели.

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