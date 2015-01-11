» В Озёрске задержали чиновника, устроившего фиктивно на работу родственника

Руководитель одного из муниципальных учреждений Озёрска подозревается в мошенничестве, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что чиновник, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроил в организацию своего родственника, заработная плата которого перечислялась супруге подозреваемого. Ущерб составил более 150 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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