» В Озёрске задержали чиновника, устроившего фиктивно на работу родственника

Руководитель одного из муниципальных учреждений Озёрска подозревается в мошенничестве, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Установлено, что чиновник, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроил в организацию своего родственника, заработная плата которого перечислялась супруге подозреваемого. Ущерб составил более 150 тысяч рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.
http://www.chel.aif.ru
Ключевые теги: Озёрск, фиктивное трудоустройство.
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