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в Межрайонной ИФНС России №3 по Челябинской области состоялся брифинг

12 февраля 2018 года в Межрайонной ИФНС России №3 по Челябинской области состоялся брифинг, в рамках которого были рассмотрены особенности применения налоговых льгот при налогообложении имущества физических лиц с 01.01.2018 года, а также предоставления налогового вычета по земельному налогу и использования сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» при взаимодействии с налоговыми органами.

логоплательщика для физических лиц» при взаимодействии с налоговыми органами.

Заместитель начальника инспекции Домашних Наталья Валерьевна отметила, что Федеральным законом от 28.12.2017 №436-ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) в отношении земельного налога. Так, начиная с 2017 года вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м площади земельного участка. Если площадь участка составляет не более 6 соток – налог взыматься не будет, а если площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ (Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; инвалидов I и II групп инвалидности; инвалидов с детства; ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий; физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание).

Вычет применяется по одному земельному участку по выбору налогоплательщика независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка в пределах территории страны. Для использования вычета за 2017 год можно будет обратиться в любой налоговый орган до 1 июля 2018 года с уведомлением о выбранном участке, по которому будет применен вычет. Но если даже такое уведомление не поступит от налогоплательщика, вычет все равно будет автоматически применен в отношении земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога, если в налоговом органе есть информация, что налогоплательщик относится к льготной категории. Обратиться с заявлением о предоставлении льготы по имущественным налогам можно в любой налоговый орган, в том числе через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ с 2018 года изменил порядок обращения физических лиц с заявлением о предоставлении налоговых льгот по имущественным налогам. Физические лица, имеющие право на льготы по транспортному налогу, земельному налогу или налогу на имущество, установленные законодательством о налогах федерального, регионального или муниципального уровня, по-прежнему, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе, т.е. могут по желанию (а не обязаны, как было ранее) представить документы, подтверждающие право на налоговую льготу.

В случае, если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в т.ч. не представлены налогоплательщиком, налоговый орган по информации, указанной в заявлении о предоставлении налоговой льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право на налоговую льготу, у органов, которые располагают данными сведениями.

Ввиду того, что предоставление льгот носит заявительный характер, заявление и документы – основания можно направить в любой налоговый орган: лично, по почте, а также воспользовавшись Интернет – сервисом ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Освещая вопрос использования сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» Наталья Валерьевна напомнила, что начиная с 2018 года в отношении пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», не сменивших в установленном порядке первичный пароль и не представивших Уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе, отсутствуют основания для направления документов налоговых органов на бумажном носителе по почте.

Н.В. Домашних рекомендовала налогоплательщикам, получившим доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», но не сменившим своевременно первичный пароль, либо утратившим пароль, провести действия по восстановлению пароля путем заполнения раздела «Профиль» в личном кабинете налогоплательщика или путем представления Заявления на получение повторного доступа к сервису в любой налоговый орган по своему выбору.

Ключевые теги: Налоги, льготы.

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