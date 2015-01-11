Отметили юбилей несокрушимой и легендарной

23 февраля у «Вечного огня» в Озерске состоялось памятное мероприятие в честь 100-летия создания Красной армии и Красного флота для защиты Советской России от внешних и внутренних врагов.

Вместе собрались представители Совета ветеранов Озерского городского округа, общественных объединений «Союз советских офицеров» и «Память сердца» (дети погибших защитников Отечества), ветераны боевых действий и другие неравнодушные жители города.

Выступавшие отмечали, что Рабоче-крестьянская Красная армия и Красный флот создавались в сложнейшей обстановке. В 1918 году новое социалистическое Отечество было в опасности. Практически пришлось все начинать с начала, опираясь на рабочих и крестьян. Уже в конце февраля Красная армия прошла первое боевое испытание, немецкие войска под Псковом и Нарвой были остановлены. Все последующие годы Красная армия с честью выполняла свой долг перед народом. Весь мир должен быть обязан Красной - Советской армии за то, что, победив фашизм, она спасла все человечество.

Ветераны выразили обеспокоенность тем, что в образовательном процессе сегодня не предусмотрено системного, последовательного и глубокого изучения великой российской истории.

Собравшиеся почтили минутой молчания память всех павших защитников Отечества, исполнили песню «Несокрушимая и легендарная» и возложили цветы к «Вечному огню».

Фото В.Беляева

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