Суд признал правоту «Маяка» в споре с поставщиком бракованного графита

Очередная тяжба закончилась в пользу градообразующего предприятия Озёрска

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Челябинской области рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Челябинский опытно-экспериментальный завод» на решение Арбитражного суда Челябинской области от 30 ноября 2017 года по делу о бракованном графите, поставленном на производственное объединение «Маяк» в начале 2016 года.

Ранее в споре между «ЧОЭЗ» и «Маяка» установлено, что между предприятиями был заключён договор на поставку графитовых заготовок и изделий для непосредственных нужд ядерного производства на сумму чуть менее 14 000 000 рублей. Однако часть продукции оказалась не соответствующей техническим требованиям, о чём «Маяк» своевременно уведомил поставщика. «Челябинский опытно экспериментальный завод» предложил добровольно и за свой счёт поставить дополнительно графитовые изделия взамен выявленного брака. Однако и эта партия оказалась негодной к использованию. ФГУП «ПО «Маяк» потребовал возврата стоимости некачественной продукции в размере 1 456 000 рублей и обеспечения контракта на сумму 693 500 рублей.

После отказа челябинцев выполнить требование «Маяка» следственным комитетом Управления МВД России по Озёрску было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств путем обмана. В рамках уголовного дела силами Испытательного центра «НИИграфит» была проведена независимая экспертиза, подтвердившая правоту озёрских атомщиков.

Судья Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда В.Костин не нашёл в доводах, приведённых челябинскими коммерсантами, опровержений заключения экспертов и решения предыдущего суда. Апелляционная жалоба ООО «Челябинский опытно экспериментальный завод» оставлена без удовлетворения.

Следующей инстанцией, где поставщики бракованных комплектующих для ядерного производства могут попытаться вернуть «свои» два миллиона, является Арбитражный суд Уральского округа.

Озёрск.ру