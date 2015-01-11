В Озерске подвели итоги операции «Район»

С 22 по 23 февраля 2018 года на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие 76 сотрудников Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 10 граждан за совершение преступлений.

Выявлено 113 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 30, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 49, за иные правонарушения – 34.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 26 места концентрации правонарушителей, 179 граждан подучетной категории, в том числе 31 лицо, состоящие под административным надзором. При проверке условий хранения гражданского оружия изъято 3 единицы оружия.

Подобные мероприятия озерская полиция проводит на постоянной основе.