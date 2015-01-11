Состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам Озерского городского округа

В преддверии празднования Дня защитника Отечества в читальном зале Центральной городской библиотеке гор. Озерска прошло торжественное вручение паспортов юным гражданам России приуроченное ко Дню Защитника Отечества.

11 школьников Озерска получили свой первый в жизни паспорт гражданина Российской Федерации. Со знаменательным событием 14- летних озерчан пришли поздравить заместитель начальника Управления – начальник следственного отдела МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области полковник юстиции Сергей Урих, начальник отдела по вопросам миграции подполковник полиции Наталья Василенко и председатель собрания депутатов Озерского городского округа Олег Костиков.

Все гости выступили с напутственными словами, пожелав ребятам в дальнейшем хорошей учебы и быть патриотами своей страны. Учащимся был продемонстрирован фильм об историю возникновения документа, удостоверяющего личность, проведена викторина и вручены памятные подарки.

Мероприятие окончилось коллективным фото. Вручение паспортов юным озерчанам в торжественной обстановке стало давней и хорошей традицией.