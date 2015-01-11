Южный Урал обозначил новые приоритеты развития

Сельскохозяйственная техника, ИТ и ПО, зимние овощи и рыба: на Южном Урале были перечислены новые приоритеты развития, благодаря которым будут расширены рынки сбыта технологий и продукции.

Напомним, что раньше в перечне приоритетных рынков Южного Урала находились жилищное строительство, производство мяса, туризм и производство наукоемкой высокотехнологической продукции.

- Сразу отмечу, что все требования, предусмотренные стандартом развития конкуренции в субъектах России, регион полностью выполнил, - отметил губернатор. - Но это не значит, что все задачи решены. Напротив, будем усиливать работу как на уровне региона, так и в каждом отдельном муниципалитете.

Глава региона уточнил, что на это ориентирует и новый национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, который был утвержден в декабре Указом Президента.

- Весь прошлый год мы посвятили масштабной перезагрузке системы поддержки малого и среднего предпринимательства, - продолжил Борис Дубровский. - Создан широкий спектр инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, открыт МФЦ «Территория бизнеса». Теперь важно получить обратную связь и понять, насколько наши шаги способствуют развитию конкуренции и снятию административных барьеров.

Это распоряжение утвердило стандарт развития конкуренции в субъектах России, который является одной из частей национального рейтинга инвестклимата регионов. В середине прошлого года Южный Урал демонстрировал 87,87 процентов и был на 14 месте среди регионов по данному показателю. Отметим, что в 2016 году данные были на 10 процентов меньше.

Глава Минэконома региона Сергей Смольников рассказал о результатах мониторингов состояния конкурентной среды на рынках товаров и услуг Южного Урала в прошлом году. А глава Минтарифа Татьяна Кучиц предоставила данные мониторинга работы субъектов естественных монополий на территории региона. После обсуждения на Южном Урале была утверждена «дорожная карта».

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