Как улучшить жизнь в Озерске на 2/3? Или снова о необходимости городского диалога

Для начала выдвинем гипотезу: качество жизни в любом российском городе можно представить как трехслойный пирог, в котором друг на друга наслаиваются следующие слои: законодательные рамки и правоприменительные практики (федеральное и региональное законодательство, бюджетные ограничения и проч.), качество работы местных органов власти (администрации и депутатов) и активность местного сообщества (местных «стейкхолдеров» – бизнеса, бюджетных учреждений, спортивных и др. ассоциаций и организаций, активистов – упрощенно, «акторов»). Очевидно, что на первый слой – законодательный – мы никак повлиять не можем, но работа органов местной власти и уж тем более самоорганизация городских акторов полностью в руках городского сообщества (как бы нам не казалось).

Здесь очень важно качество этого взаимодействия – конструктивное или конфликтное. То, как органы местной власти и городские акторы взаимодействуют между собой, определяет «успешность» города – получается ли сделать конкретный город комфортным местом для жизни или люди будут из города уезжать. К сожалению, уже долгое время в Озерске в публичном поле преобладает конфликтный регистр взаимодействия. Конечно, это не идет на пользу городу, так как только в диалоге и вовлеченности активных горожан в процесс САМОуправления город получает дополнительные ресурсы, которых так недостает нынешней системе управления (подробнее о том, как можно за счет активизации городских сообществ привлекать дополнительные ресурсы, мы писали здесь: http://ozersk.ru/21689-k-voprosu-o-dialoge-i-doverii-mezhdu-vlastyu-i-gorozhanami.html)

Возникает вопрос – как наладить этот диалог? (если мы понимаем, что он действительно нужен) Ведь стороны (местная власть и местные акторы) сильно разобщены, склонны обвинять друг друга в разных прегрешениях и не склонны к компромиссам. Например, «оппозиция» обвиняет власть в том, что она действует не всегда в интересах горожан, а «власть» обвиняет «оппозицию» в предвзятости, необъективности и стремлении к самопиару. Большинство же горожан, наблюдая виртуальные схватки на известном городском сайте, сохраняет безмолвие и живет по принципу «меня все это не касается», то есть фактически самоустраняясь от городской проблематики. Как результат мы имеем полное отсутствие диалога и откровенный конфликт между «властями» и «акторами» (активным меньшинством), при полном безразличии большинства горожан. Но такая ситуация не может продолжаться бесконечно, ведь тяжесть накопленных проблем (прежде всего в ЖКХ) неизбежно призовет стороны к разговору.

Конечно, велик соблазн свести проблему к банальному «очернению», «демонизации» оппонента – мол, там, на другой стороне баррикад, просто очень плохие люди, которые противостоят нам, хорошим ребятам, и не дают спокойной жизни. Однако это представляется серьезным упрощением – всегда проще «навесить ярлык» и «дать черную метку», не потрудившись разобраться в мотивах и ситуации другой стороны. Я всегда выступал за взвешенный компромиссный подход, позволяющий без эмоций, на рациональной основе, отсекая взаимные претензии, двигаться к решениям насущных проблем – на мой взгляд, сейчас крайне важно оставить взаимные претензии и каждой стороне вспомнить о своей доле ответственности за происходящее.

Особенно ярко этот принцип проявляется в сфере ЖКХ, где нас ждут нешуточные потрясения уже в этом году. Мы прогнозируем, вследствие застарелых и накопившихся проблем, банкротство управляющих компаний старого города – МУП ДЕЗ и ЖКС, и что в этой ситуации делать жителям этих домов, совершенно непонятно. Согласно законодательству, в случае банкротства УК и потери ими лицензии, местные власти обязаны объявить конкурс на управление этими домами, но в сложившейся ситуации конкурс будет невозможен. Как вариант – массовое создание ТСЖ (что крайне сложно на практике) или создание новой муниципальной управляющей компании, но на принципиально других основаниях (это очень длинная история, начало которой положено здесь - http://ozersk.ru/11637-nashi-mify-v-zhkh.html). Но при этом необходимо очень ясно осознавать, что вся эта ситуация вызовет огромную волну критики, взаимных обвинений и ругани, и потенциально угрожает расстроить и так неважно стоящую на ногах коммунальную сферу Озерска. И чтобы преодолеть грядущий кризис, надо уже сейчас готовить переговорные площадки, разъяснять происходящее, встречаться с наиболее авторитетными старшими по домам и пытаться объяснить что нас ждет и что необходимо предпринять для того, чтобы смягчить удар. Конечно, это очень непросто, но боюсь, ситуация слишком запущена, чтобы обойтись простой риторикой о том, что во всем виноваты управляющие компании, и предоставить жителям самим решать эти проблемы. К сожалению, по аналогии с медицинской сферой, необходимо хирургическое вмешательство, а не просто медикаментозная терапия. И такие жесткие вещи не смогут достигнуть своих целей без реального диалога, честного, прямого и принципиального. И хочется, чтобы этот разговор стал не просто очередным выяснением отношений, а реальной дискуссией о причинах кризиса и способах его преодоления.

Евгений Шитиков