Рекламные растяжки над дорогами демонтируют в Челябинске

Растяжки с рекламой, размещённые над проезжей частью дорог, демонтируют в Челябинске, об этом шла речь на заседании городской Думы 27 февраля.

«Конструкции над дорогами будут демонтированы по мере окончания договоров аренды. Мы прекрасно понимаем, что уменьшение общей рекламной площади будет чувствительно для бюджета, но депутаты городской Думы идут на этот шаг, чтобы очистить Челябинск от рекламной безвкусицы», — отметил председатель гордумы Станислав Мошаров.

Изменения продиктованы введением в Челябинске дизайн-кода и вступившими в силу поправками в федеральных ГОСТах. По новым правилам, рекламные конструкции нельзя размещать на одной опоре с дорожными знаками, на ограждениях, стенах и деревьях.

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