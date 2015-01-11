К путешествиям по Кыштыму пристрастились жители Озёрска

В Кыштыме состоялась очередная экскурсия, организованная клубом краеведов «Тихое зимовье». Более 60 жителей Кыштыма и Озёрска смогли побывать в недавно открывшемся после десятилетнего ремонта Народном доме.

– Мы полюбовались чудеснейшими люстрами, ослепительными зеркалами, мраморным полом, красными ковровыми дорожками, – сказала сайту «КР» руководитель клуба «Тихое зимовье» Лариса Цукерберг. – У многих появилось желание приходить туда ещё и ещё.

После этого экскурсанты направились к предприятию «Альтернатива». Главный специалист Рамиля Кидралеева рассказала им о том, что в прошлом году компания отметила 25-летний юбилей. «Альтернатива» занимается поставкой огнеупорных материалов – вспученного перлита и вермикулита разных фракций.

Узнали любители познавательных прогулок и о том, почему этот район называется Депо. Оказывается, неподалёку от Каслинского шоссе в густых лесах проходила построенная в начале прошлого века узкоколейная железная дорога. Она соединяла Кыштым и Карабаш.

Следующая прогулка выходного дня состоится 25 марта. Ожидается, что туристы сначала посетят кыштымскую телевышку, а затем отправятся в район улицы 2-я Южная. Там тоже есть познавательные места.

http://www.kr74.ru