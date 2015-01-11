В Усть-Катаве объявлен траур по погибшим в автокатастрофе

Глава Усть-Катава Сергей Семков особым распоряжением объявил двухдневный траур в связи с гибелью нескольких человек в ДТП на трассе М-5.

– В связи со страшней трагедией, унесшей жизни наших земляков, главой города подписано распоряжение о трауре. В городе на два дня отмены все увеселительные, развлекательные и спортивные мероприятия, - пояснили в администрации Усть-Катава.

Также стало известно о том, что семьи погибших получат по 20 тысяч рублей для организации похорон. Средства будут выделены из резервного фонда главы Усть-Катава.

О выделении материальной помощи распорядился и губернатор челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, 27 февраля на1546 километре М-5 «Урал» в двух километрах от границы с Ашинским районом в Иглинском районе Башкортостана в столкновении с грузовиком «Ман», груженым щебнем, пострадали пассажиры автобуса Мерседес», следовавшего по маршруту Уфа- Усть Катав. В момент аварии в салоне автобуса было 13 человек – 12 пассажиров и водитель. Девять человек погибло, двое доставлены в больницу. Родственники погибших выехали в Уфу на опознание тел. По предварительным данным, виновник аварии – водитель большегруза. В данный момент он задержан. Возбуждено уголовное дело.

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