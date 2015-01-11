Информация от УСЗН о мерах социальной поддержки многодетных семей

Меры социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области. УСЗН информирует!

Статус многодетной семьи установлен Законом Челябинской области от 31.03.2010 г. № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области». Многодетной семьей в Челябинской области признается семья, постоянно проживающая на территории Челябинской области и имеющая на своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет.

Удостоверение многодетной семьи

Для получения удостоверения многодетной семьи Челябинской области заявителю необходимо обратиться с заявлением в Многофункциональный центр или Управление социальной защиты населения по месту жительства (пребывания).

Заявителями на получение государственной услуги могут быть один из родителей (усыновителей) либо лицо, его заменяющее (опекун, попечитель), постоянно проживающие на территории Челябинской области и имеющие на своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет.

Документы, необходимые для выдачи удостоверения указаны в пункте 11 Административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения многодетной семьи Челябинской области», утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 29 октября 2014 г. № 526-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения многодетной семьи Челябинской области" и внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 07.07.2014 г. N 310-П». Областное единовременное пособие при рождении ребенка

Размер областного единовременного пособия при рождении третьего ребенка составляет 4 000 руб., четвертого – 5000 руб., пятого и последующих детей – 6 000 руб.

Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

Закон Челябинской области от 27 октября 2005 года № 417-ЗО «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка». Ежемесячное пособие на ребенка

Семье со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения (с 08.02.2018 он составляет 8 962 руб. на человека) назначается пособие на ребенка - размер пособия с 01.01.2018г. составляет 286 руб. (районный коэффициент 1,15) или 323 руб. (районный коэффициент 1,3); на детей одиноких

матерей и детей-инвалидов размер пособия увеличен вдвое и составляет 572 руб. (районный коэффициент 1,15) или 647 руб. (районный коэффициент 1,3) ежемесячно. Закон Челябинской области от 28 октября 2004 г. № 299-ЗО «О ежемесячном пособии на ребенка».

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Право на ежемесячную денежную выплату имеют многодетные семьи, постоянно проживающие в Челябинской области, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области (8 962 руб. с 08.02.2018 г.) при рождении третьего и (или) последующих детей после 31 декабря 2017 года с месяца рождения по месяц достижения ребенком возраста трех лет, а также семьям при рождении третьего и (или) последующих детей до 1 января 2018 года с месяца, следующего за месяцем достижения ребенком возраста полутора лет, по месяц достижения ребенком возраста трех лет.

Сумма ежемесячной выплаты в 2018 году составляет 10221 рубль.

Заявитель имеет право выбора на получение либо ежемесячной денежной выплаты, либо пособия на ребенка, назначаемого в соответствии с законодательством Челябинской области.

Закон Челябинской области от 30.08.2012г. № 371-ЗО «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет».

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольной образовательной организации

Компенсация за содержание ребенка в дошкольной образовательной организации за счет средств муниципального бюджета может выплачиваться отдельным категориям граждан в качестве дополнительной меры социальной поддержки, на основании муниципальных правовых актов.

Льготы по родительской плате с возмещением расходов за счет средств бюджета Озерского городского округа предоставляются одному из родителей (законных представителей) в размере 50% от установленной родительской платы детям из многодетных семей, родители (законные представители) которых имеют на своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), в возрасте до восемнадцати лет.

Предоставление льготного питания для учащихся общеобразовательных организаций

Решение о размере и порядке предоставления детям из малообеспеченных семей, являющихся учащимися образовательных организаций льготного питания

принимается органами местного самоуправления. Для получения питания в общеобразовательных учреждениях за счет бюджетных средств (в полном или частичном объеме) необходимо обращаться в общеобразовательную организацию.

Выплата единовременного социального пособия на подготовку детей к учебному году

Многодетной малоимущей семье выплачивается единовременное социальное пособие в размере 1500 руб. на подготовку к учебному году каждого ребенка в возрасте до 18 лет, обучающегося по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, в общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Постановление Губернатора Челябинской области о данной выплате принимается ежегодно.

Отдых и оздоровление детей в загородных лагерях и в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия

Бесплатные путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей предоставляются детям школьного возраста до достижения ими 18 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Бесплатные путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия предоставляются детям школьного возраста до достижения ими 18 лет, за исключением детей-инвалидов по медицинским показаниям.

Выдача путевок осуществляется МУ «КЦСОН». Путевки на отдых и оздоровление предоставляются гражданам в порядке очередности. Заявление о получении путевки можно подать в МУ «КЦСОН». Постановление Правительства Челябинской области от 14 апреля 2010 г. № 131-П «О Положении о порядке предоставления путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и о порядке расходования средств областного бюджета на указанные цели».

Постановление Правительства Челябинской области от 1 апреля 2010 г. №85-П «О Положении о порядке предоставления путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и о порядке расходования средств областного бюджета на указанные цели

Подарки для детей к Новому году

В рамках проведения Акции «Подарим Новый год детям» ежегодно приобретаются новогодние подарки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Челябинской области. Выдача новогодних подарков осуществляется Комплексном центре социального обслуживания населения. Перечень мероприятий в сфере социальной политики на 2017-2019 годы

подпрограммы «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 20.12.2016 г. № 674-П.

Материальная помощь семьям в трудной жизненной ситуации

На основании постановления Губернатора Челябинской области от 8 июня 2005 г. № 276 «Об утверждении Порядка выплаты единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета» Министерство социальных отношений Челябинской области принимает решение об оказании единовременного социального пособия на основании акта обследования материально-бытовых условий семьи, составленного комиссией Управления социальной защиты населения. Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Многодетной семье со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения назначается ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (размер выплаты с 01.01.2018 составляет 1 213 руб. в месяц).

Постановление Правительства Челябинской области от 15.04.2010 № 139-П, статья 2 Закона Челябинской области от 31.03.2010 № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

Субсидия на оплату ЖКУ

Для назначения гражданам субсидии необходимо одновременное наличие условий, одним из которых является превышение расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг над максимально допустимой долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Согласно действующего законодательства, максимально допустимая доля расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22%. Для одиноко проживающих пенсионеров, многодетных семей и одиноких матерей – 11%. При исчислении совокупного дохода семьи независимо от раздельного или совместного проживания учитываются доходы граждан, являющихся по отношению к получателю субсидии или членам его семьи: супругом (супругой); родителями или усыновителями несовершеннолетних детей; несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными.

Порядок и условия предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг определены Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

При наличии в составе многодетной семьи лиц, имеющих право на получение дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по иным основаниям, указанные меры предоставляются по выбору семьи по одному из оснований.

Областной материнский капитал

Семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области, при рождении третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2012 года имеют право на областной материнский (семейный) капитал.

Размер областного материнского (семейного) капитала с 01 января 2018 составляет 58 978 руб. Право на областной материнский (семейный) капитал может быть реализовано не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей. Средства областного материнского (семейного) капитала могут быть направлены на получение образования (ребенка) детьми, а также на оплату медицинских услуг, оказываемых родителю (родителям) и (или) ребенку (детям) по медицинскому заключению.

Закон Челябинской области от 15.12.2011 № 251-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области» Бесплатное обеспечение лекарственными средствами детей до 6 лет

Для многодетных семей предусмотрено бесплатное обеспечение детей до достижения ими возраста 6 лет лекарственными средствами по рецептам врачей при амбулаторном лечении.

Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»

Постановление Правительства Челябинской области от 26.12.2007 № 272-П «О порядке предоставления отдельным группам населения и лицам страдающим отдельными заболеваниями, проживающим на территории Челябинской области, бесплатного лекарственного обеспечения и финансирования расходов по бесплатному лекарственному обеспечению за счет средств областного бюджета»

Бесплатное посещение государственных областных учреждений культуры и спорта

Для многодетных семей предусмотрено льготное посещение государственных областных учреждений культуры (при предъявлении удостоверения многодетной семьи либо свидетельств о рождении детей).

Каждое клубно-досуговое учреждение на территории Челябинской области определяет для себя перечень льгот и дотаций для многодетных семей.

Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

Бесплатное предоставление в собственность земельных участков

Многодетным семьям, воспитывающих несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, предоставляются земельные участки бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

Для рассмотрения вопроса о включении семьи в очередь на предоставление земельного участка в собственность бесплатно следует обращаться в администрацию по месту жительства (регистрации).

Подпункт 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации; Закон Челябинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области».