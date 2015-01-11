Евгений Щербаков: «ТОСЭР Озерск переходит в практическую плоскость»

28 февраля под председательством главы округа прошло совещание, в котором приняли участие генеральный директор управляющей компании АО «Атом-ТОР» Олег Шевкунов и директор проектного офиса по сопровождению реализации территориальных проектов атомной отрасли «Атом -ТОР» Фирдус Алиев. Рабочий визит был посвящён подготовке подписания соглашения о создании территории опережающего экономического развития в Озерском городском округе.

В работе также приняли участие генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, руководители структурных подразделений градообразующего предприятия, заместитель главы округа Ольга Уланова, начальник управления имущественных отношений администрации Надежда Братцева.

Открывая совещание Евгений Щербаков подчеркнул, что данная встреча очень важна для развития округа:

– Генеральный директор управляющей компании АО «Атом-ТОР» Олег Шевкунов давно ведёт тему по созданию ТОСЭР и наше взаимодействие с ним всегда было очень конструктивным. Сейчас настало время переходить в практическую плоскость реализации проекта.

Как подчеркнул Олег Шевкунов, управляющая компания АО «Атом-ТОР» была создана в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации №119 от 31 января 2017 года и в настоящее время приступила к работе по созданию и развитию ТОСЭР непосредственно в закрытых городах Госкорпорации «Росатом»:

– Данный визит необходим для того, чтобы мы сформировали планы дальнейшей работы и быстро начали действовать. На сегодняшний день мы перешли к этапу подписания соглашения о создании ТОСЭР, которое осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. Текст соглашения подготовлен и проходит процедуру согласования в министерстве экономического развития. Я надеюсь, что в установленный законом срок мы его подпишем. Кроме того подготовлены все документы, регламентирующие деятельность управляющей компании и резидентов ТОСЭР. Мы готовы рассматривать заявки и принимать решения о присвоении данного статуса.

Олег Шевкунов обратил внимание на тот факт, что, встречаясь с потенциальными резидентами, он информирует их о всех четырёх территориях опережающего развития, которые уже функционируют в ЗАТО. Далее он дал пояснения о порядке получения статуса резидента ТОСЭР и о тех ограничениях, которые могут стать причиной для отказа, подчеркнув, что данная процедура чётко регламентирована, а перечень причин ограничен:

– Потенциальный резидент должен выбрать территорию, где он хотел бы вести свою деятельность, определиться с земельным участком и помещениями, которые ему необходимы. Далее нужно подготовить бизнес-план и заявку. Форма данных документов, а также критерии и методика их оценки утверждены приказом министерства экономического развития.

Юридический адрес потенциального резидента должен быть зарегистрирован в границах данного ТОСЭР, компания обязана вести свою деятельность на данной территории, не должна иметь филиалов и представительств за её пределами. Виды деятельности должны соответствовать постановлению правительства РФ, минимальный объём капитальных вложений должен быть не менее 5 млн рублей.

С даты внесения записи в реестр резидентов ТОСЭР компания, осуществляя свою производственную деятельность, получает возможность пользоваться всеми льготами, предусмотренными законодательством.

Директор проектного офиса по сопровождению реализации территориальных проектов атомной отрасли «Атом -ТОР» Фирдус Алиев продолжил тему взаимодействия с будущими резидентами и особо подчеркнул, что те компании, которые готовились к этой работе заблаговременно и включились в деятельность по созданию ТОСЭР с самого начала, должны получить максимальную поддержку от органов местного самоуправления.

– Многие производственные процессы градообразующего предприятия достаточно закрыты и их трудно представить молодёжи округа, чтобы заинтересовать работой на «Маяке», – отметил генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. – Нам нужны «жемчужины» в экономике, в промышленности, в науке, современные рабочие места, интересные задачи и хорошее материальное обеспечение, чтобы наша молодёжь пошла работать на эти предприятия с большим желанием. Я думаю, что резиденты ТОСЭР создадут новые дополнительные рабочие места, которые заинтересуют как молодых, так и зрелых специалистов.

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