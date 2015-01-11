Алексей Лихачёв на встрече с Владимиром Путиным поднял тему строительства реактора БН-1200 и нового ледокола «Лидер»

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал об итогах года и стратегии на будущее. Он подробно остановился на двух ключевых направлениях работы: развитии атомного ледокольного флота и планах по строительству промышленного реактора на быстрых нейтронах БН-1200.

Подводя итоги прошедших лет, глава «Росатома» отметил рост объема инвестиций (за шесть лет – на 20%) и сокращение доли бюджетных инвестиций (с 40% до 24 %), а также подчеркнул, что в 2017 году традиционно на 100% был выполнен гособоронзаказ и все обязательства по стройкам за рубежом и в России, проведены два физпуска новых блоков – на Ростовской АЭС и Ленинградской АЭС-2, и установлен новый рекорд по выработке электроэнергии – 203 миллиарда киловатт-часов.

Рассказывая о перспективах атомного ледокольного флота, Алексей Лихачёв заявил о необходимости к 2030 году обеспечить на Северном морском пути перевозки 70 миллионов тонн сырья в год на рынки Юго-Восточной Азии. Для этого, по словам главы «Росатома», необходимо к трем уже строящимся универсальным ледоколам добавить еще два таких же. Также на рубеже 2018-19 годов должно быть принято решение о строительстве «Лидера» - ледокола нового поколения с реакторами мощностью 120 мегаватт и скоростью в двухметровых льдах не менее 10-12 узлов в час. «Соответствующие совещания проведены, в том числе на уровне Председателя Правительства Российской Федерации», - отметил Алексей Лихачёв.

Алексей Лихачёв назвал в качестве ближайшей перспективы переход на двухкомпонентную энергетическую систему, когда наряду с тепловыми реакторами будут использоваться реакторы на быстрых нейтронах. Глава «Росатома» упомянул об уникальном опыте промышленной эксплуатации «быстрых» реакторов на Белоярской АЭС, о работе над реактором БРЕСТ-300 в Северске и заявил: «Хотелось бы от опытного проекта «Прорыв» перейти к промышленному комплексу и начать строить быстрые реакторы по всему миру. Для этого нужно построить первый промышленный мощный реактор на быстрых нейтронах мощностью не менее 1200 мегаватт в Российской Федерации». Алексей Лихачёв рассказал, что этот реактор планируется создать в 2020-х годах – такое предложение Госкорпорация уже направила в Правительство.

Кроме того, глава «Росатома» рассказал об интенсивном развитии неатомных инновационных направлений: создании мощных накопителей энергии, использовании лазеров, разработке цифровых продуктов и других. Алексей Лихачёв также упомянул о большой работе по подготовке кадров для Госкорпорации и подчеркнул, что ряд корпоративных программ сейчас реализуется на федеральном уровне.

Полная расшифровка беседы А. Лихачёва с В. Путиным: http://www.kremlin.ru/events/president/news/56946#sel=27:1:JZU,34:74:VTf