Песок вместо «Iphone 5S»

СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 116 происшествий, возбуждено 12 уголовных дел, раскрыто 9.

19 февраля сотрудники полиции выявили факт повторной продажи алкоголя несовершеннолетнему продавцом продуктового магазина, расположенного по пр. Ленина. Данная сотрудница магазина, 1970 года рождения, уже привлекалась к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях менее года назад. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 151.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

Напоминаем, что Законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенным неоднократно, признается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию, то есть со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Статья 151.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

21 февраля в полицию Озерска обратился мужчина, 1985 года рождения, с заявлением по факту мошенничества. Потерпевший 14 февраля на сайте одного из интернет-магазинов электроники заказал сотовый телефон «Iphone 5S» стоимостью 10900 рублей. Получив товар по курьерской доставке, и оплатив его, потерпевший обнаружил в посылке коробку от другого сотового телефона, в которой находился песок.

Отделением дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием телекоммуникационной сети интернет по ч. 1 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

22 февраля сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий раскрыли кражу сотового телефона, который был похищен из квартиры жителя поселка Новогорный в конце января 2018 года. Задержанная по подозрению в совершении кражи местная жительница дала признательные показания, расследование уголовного дела продолжается.

В этот же день участковые уполномоченные полиции в подъезде одного из домов по ул. Октябрьская задержали мужчину, 1982 года рождения, у которого при проведении личного досмотра был обнаружен и изъят бумажный сверток с веществом растительного происхождения. Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Приглашаем на службу в полицию!

Озерская полиция приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на должности рядового и младшего начальствующего состава.

Сотрудникам полиции гарантированы достойная зарплата, социальные гарантии и льготы, как сотрудникам, так и членам их семей.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по адресу: пр. Ленина, 43, каб. 57, тел. 2-59-12, код города - 35130.

Возможно трудоустройство иногородних.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефону доверия», который работает в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 7 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 10 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 8 выездов.

Было составлено 185 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 14 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 21 протокол;

- за мелкое хулиганство – 28 протоколов.

Инспекторами ДПС пресечено 122 нарушения Правил дорожного движения, выявлено 4 водителя за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Осуществлено 3 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествия, проведен 1 профилактический осмотр на выявление взрывчатых веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск