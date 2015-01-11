» Озерский МУП оставил без тепла 3,5 тысячи жителей

Поселок Метлино Озерского городского округа остался без тепла из-за аварии на котельной МУП ЖКХ. ЧП случилось сегодня ночью.

В администрации Озерска факт ЧП подтверждают. По словам руководителя информационно-аналитического отдела администрации города Сергея Зюся, авария на котельной произошла около 2 часов ночи, к 6:30 она была устранена. Однако через 2 часа вследствие гидроудара произошел порыв на сетях. В настоящее время он ликвидирован. Идет регулировка системы отопления.

Отметим, из аварии в домах, офисных зданиях и соцучреждениях поселка пропало тепло. В Метлино проживает более 3,5 тысячи человек. Аварии, приводящие к отключению отопления в населенном пункте, происходят не первый раз. Подобное ЧП было в поселке в 2016 году. В администрации признают необходимость замены отапливающих котельную котлов, однако средства на это пока не удалось изыскать.

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