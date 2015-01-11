В Челябинской области назвали самые популярные детские имена февраля

В Челябинской области десятку самых популярных детских имен февраля возглавили Ксении, Софии и Анны. Кроме того, в последнем зимнем месяце 2018-го года южноуральские мамы и папы с большим удовольствием называли своих новорожденных дочерей Викториями, Анастасиями, Алисами, Евами, Дарьями, Полинами и Аринами.

Что касается самых распространенных мужских имен февраля, то в лидерах снова Артёмы и Михаилы(Александров в нынешнем рейтинге нет), а также Иваны, Максимы, Кириллы, Тимофеи, Никиты, Егоры и Дмитрии.

Самыми редкими именами новорожденных девочек в последнем месяце зимы стали Аделина, Аврора, Оливия, Магдалина, Виталина, Алексия, Евдокия, Мираслава, Владлена и Серафима.

Среди наиболее редких мальчишечьих имен - Святослав, Демьян, Георгий, Лаврентий, Всеволод, Гордей, Прохор, Лукьян, Елисей и Кондрат.

Всего в феврале 2018-го года в Челябинской области родились две тысячи 945 детей.

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