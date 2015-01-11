Экс-сенатор Константин Цыбко объявил голодовку

Экс-сенатор объявил о голодовке. Об этом Констанин Цыбко заявил сегодня посредством видеосвязи из здания суда.

«Буду умирать на глазах у суда», - заявил чиновник. На подобный шаг бывшего сенатора Челябинской области подтолкнули якобы сотрудники медсанчасти колонии, а так же тот факт, что к нему в СИЗО якобы не пустили адвокатов, которые должны были передать экс-сенатору документы для ознакомления.

Ранее Константин Цыбко заявил, что руководство медсанчасти умышленно потеряло его больничную карту. Теперь все обследования необходимо будет повторить заново. Цыбко уверен, врачи делают все, чтобы диагноз не подтвердился. Согласно закону с таким заболеванием экс-сенатора обязаны будут выпустить из СИЗО.

Напомним, что суд признал Константина Цыбко виновным в получении взяток на общую сумму 21 млн рублей. Он приговорен к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 70 млн рублей. Сам экс-сенатор по-прежнему настаивает на своей невиновности.

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